لبنان | إشادة فرنسية بالوزير السابق ناصيف حتي: إنه رجل دولة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتقدم حتّي باستقالته الاثنين من منصبه. وانتقد غياب “إرادة فاعلة” لتحقيق إصلاحات ملحة يضعها المجتمع الدولي شرطا لحصول لبنان على دعم خارجي يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي. وقال حتّي في بيان تنحيه “بعد التفكير ومصارحة الذات، ولتعذر أداء مهامي في هذه الظروف التاريخية والمصيرية.

وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة من مهامي كوزير للخارجية والمغتربين”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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