لبنان | وهبي تلقى اتصال تهنئة من نظيره الكويتي الصباح

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتمنى الوزير الصباح “الخير والأمان للبنان”، مؤكدا “وقوف الكويت إلى جانب لبنان وشعبه في كل الظروف قلبا وقالبا”. وشكر الوزير وهبه نظيره الكويتي على التهنئة، متمنيا أن “ينقل إلى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تمنيات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالشفاء العاجل”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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