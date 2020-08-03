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لبنان | وزارة الصحة: 177 اصابة جديدة بكورونا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:21 مساءً - مشاركة

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اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 177 اصابة جديدة بفيروس ، اضافة الى تسجيل 3 وفيات.

تقرير وزارة الصحة
كيفية توزع اصابات كورونا بحسب المناطق

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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