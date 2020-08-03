لبنان | توقيف سوري في جسر الباشا يقوم بأعمال الصرافة في السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: ” في إطار متابعة موضوع الحدّ من التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في جسر الباشا السوري (ب.أ.ح) يقوم بأعمال الصرافة في السوق السوداء دون ترخيص وبحوزته المبالغ المالية المتداول بها.

بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفه وإحالته مع المضبوطات الى النيابة العامة المالية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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