كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت بلدية زبدين، في بيان اليوم، عن ثبوت “حالة إيجابية بفيروس COVID 19 لاحد المقيمين في منطقة زبدين”. واوضحت انه “تم اخذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة هذه الحالة وتحديد المخالطين وإحتواء المنطقة المحتملة للانتشار”. وطلبت من الاهالي “اخذ كافة تدابير الحيطة والحذر في هذه الفترة عبر الإلتزام بالقوانين والإجراءات المتبعة الصادرة عن وزارة الصحة العامة في هذا الشأن لا سيما الحجر المنزلي” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية زبدين: ثبوت حالة إيجابية لاحد المقيمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.