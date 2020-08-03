كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أوضح مستشفى تبنين الحكومي في بيان، أنه: “بتاريخ 2020/8/3، أرسلت بلدية حانين المريضين ر.س و م.س عبر الصليب الاحمر اللبناني، إلى مختبر ال PCR الواقع بمحاذاة مستشفى تبنين الحكومي، حيث تم أخذ العينات وعادا مع الصليب الاحمر اللبناني إلى مكان الحجر المتفق عليه مع بلدية حانين، ريثما تصدر نتيجة الفحص خلال 24 ساعة. وتمنى على وسائل الاعلام “توخي الدقة في نقل الاخبار”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | توضيح من مستشفى تبنين الحكومي حول هروب مريض مشتبه بإصابته بالفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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