لبنان | تعميم اوصاف جثة عثر عليها في سد البوشرية

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اعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي أنه بتاريخ 30/07/2020 عُثر في محلة سد البوشرية مقابل “شركوتيه عون”، على جثة مجهولة الهوية لرجل ملقى على ظهره بجانب الطريق، وهو في العقد الخامس من العمر تقريباً، طوله حوالى 170 سنتم، معتدل البنية، أسمر البشرة، ذو شعر اسود كثيف، ولديه لحية وشارب، يرتدي سترة خضراء اللون وسروال أبيض، وقد جرى نقل الجثّة الى مستشفى البوار الحكومي، وتبين انه توفي نتيجة جلطة دماغية.
وقد صرح بعض المارة بمعلومات غير مؤكّدة حول المتوفي، بحيث يرجّح ان اسمه حسين نصر الدين، لبناني من منطقة الهرمل، وكان يعمل بائع فاكهة البطيخ.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بفصيلة الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 884326-01، تمهيداً لاستلام الجثّة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.