لبنان | بلدية الهلالية: على مخالطي المصاب في البلدة إجراء الـPCR

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدرت بلدية الهلالية شرق مدينة صيدا البيان الآتي: “أعزاءنا أهالي وسكان البلدة، بعد تأكد إصابة المواطن عاصم السبع أعين بكورونا وهو من سكان القياعة الوسطى، ويخضع للحجر المنزلي، وبعد تواصلنا معه تبين أنه قد خالط بعض الأصدقاء. لذا نرجو ممن خالطه إجراء فحص الـ PCR في مستشفى صيدا الحكومي مجاناً. على الجميع التزام وضع الكمامة، وتبليغنا عن أي إصابات قد تسجل في البلدة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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