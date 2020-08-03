لبنان | نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وزارة الصحة العامة عن تتمة نتائج الدفعتين الأوليين من فحوص PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 1/8/2020 و2/8/2020؛ وجاءت النتائج كلها سلبية. وفي ما يلي الدفعة الأولى من فحوصات 1 آب: رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 931 (جميعها سلبية(

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية(

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية(

رحلة ليون : شركة TO رقم 4905 (جميعها سلبية(

رحلة أبو ظبي : شركة ETD رقم 535 (جميعها سلبية(

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 832 (جميعها سلبية)

رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة جنيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة دلمون : شركة WLO رقم 4102 (جميعها سلبية) وجاءت نتائج الدفعة الأولى من فحوصات 2 آب كالتالي: رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة W7 رقم 5512 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة ابو ظبي : الشركة الإماراتية رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية) تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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