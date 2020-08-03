كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقّع الرئيسان ميشال عون وحسان دياب مرسوم قبول استقالة الوزير ناصيف حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبة وزيراً للخارجية والمغتربين. وتلا الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية المراسيم بعد توقيعها قائلا: قبلت استقالة حتي وعيّن شربل وهبة وزيرا للخارجية والمغتربين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الرئيسان عون ودياب وقّعا مرسوم قبول استقالة الوزير حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبة وزيراً للخارجية والمغتربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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