كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرّد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عبر تويتر قائلا: نرحب بخطوة الوزير ناصيف حتّي التي تؤكد على: – عقم الحكومة والمراوحة في كل الملفات الاقتصادية والمعيشية.

– تبعيتها لأحزاب المنظومة.

– بعدها عن الواقع الذي يعيشه اللبنانيون.

– فقدان المصداقية وتعكير علاقة لبنان بالدول الداعمة.

إن استقالة الحكومة أصبحت ضرورة وطنية اليوم قبل الغد. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | سامي الجميل: استقالة الحكومة أصبحت ضرورة وطنية اليوم قبل الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.