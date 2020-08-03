لبنان | يونان استقبل السفيرة الاميركية وأيد طرح الحياد الفاعل والناشط… شيا: نكن الاحترام للبنان بسائر مكوناته

استقبل بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، في مقر الكرسي البطريركي في دير سيدة النجاة – الشرفة – درعون – حريصا.

وأصدرت أمانة سر البطريركية بياناً أشارت من خلاله الى أن يونان رحب بالسفيرة الاميركية، معربا عن تقديره لما تؤديه من نشاط في تمثيل بلادها في لبنان، مثمناً “مواقف وأعمال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز ودعم الحقوق والحريات والدفاع عنها.

وأمل يونان أن تساعد الإدارة الأميركية في الدفاع عن مسيحيي الشرق لأن غياب حضور المسيحيين عن أرضهم الأم في الشرق يخسر الشرق أعرق حضاراته وثقافاته وشعوبه.

وإذ أكد على “أهمية قول الحقيقة بالمحبة”، شدد على “ضرورة فصل الدين عن الدولة في أنظمة الحكم في بلدان الشرق الأوسط”، مركزا على أنه “سيبقى ينادي بالحق”، وقال: “ليس لدينا نحن السريان طموح بمنصب أو سعي لمكسب سياسي، إنما غايتنا خدمة الوطن وإعلاء شأنه”.

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وردا على استفسار شيا حول رأيه بموضوع الحياد الذي يجري الحديث عنه في لبنان في هذه الأيام، أيد يونان بالكامل “طرح الحياد الفاعل والناشط للبنان”، مشيرا إلى “ضرورة أن يكون ولاء جميع اللبنانيين بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم إلى لبنان كوطن نهائي لهم، بعيدا عن أي انحياز لأي جهة إقليمية أو دولية أو سواها”.

من جهتها، أعربت السفيرة الاميركية عن سرورها بالتعرف عن قرب على “الشعب السرياني العريق والمتجذر في الشرق”، لافتة إلى أن “الإدارة الأميركية تكن كل الاحترام والتقدير للبنان بسائر مكوناته”، وأنها كممثلة لبلادها “تسعى دائما إلى نشر الحقيقة وبناء جسور التعاون والألفة مع الجميع”، مبدية تفهمها “الكامل وتقديرها لكلام غبطته ومواقفه، ودعم بلادها للحريات على أنواعها وللتآلف بين جميع المكونات”.

وتمنت ليونان ولأبناء كنيسته “الصحة والعافية وكل الخير، رغم الأوضاع العصيبة الناتجة عن تفشي وباء كورونا، إلى جانب ما يعانيه لبنان وشعبه من أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية خانقة، مع الرجاء أن يعود لبنان إلى استقراره وازدهاره”.