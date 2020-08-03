كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وعلى مخالفة مرسوم تنظيم عمل المختبرات الطبية بالجرائم المنصوص عليه بالمواد 460 و495 و460/454 و459/454 و393 قانون عقوبات، والمرسوم الاشتراعي 75/1983 تنظيم عمل المختبرات الطبية. وأشارت معلومات صحافية أن بركات تقدم من وزير الصحة طالبا ملاحقة 5 أشخاص اخرين في المستشفى الرئيس الهراوي الحكومي، وذلم لاتهامهم بالتقصير بمهامهم . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | القاضي بركات يدعي على المسؤول عن مختبر كورونا في مستشفى الهراوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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