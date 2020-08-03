لبنان | اتحاد لجان الاهل: قلقون بشأن مطالبة بعض المدارس من اولياء الامور دفع الاقساط بالعملات الاجنبية

ولما كانت الموازنات المدرسية تعد وتودع وزارة التربية الوطنية بالليرة اللبنانية، ولما كانت الموازنات المدرسية تتضمن في باب الايرادات معدل القسط المدرسي وجدول الاقساط بالنسبة الى كل مرحلة محددين بالليرة اللبنانية.

ولما كان قد سبق لمعالي وزير التربية ان اصدر تعميما واضحا وملزما لجميع المدارس يحمل الرقم 33/م/2020 قضى بوجوب استيفاء القسط المدرسي بالليرة اللبنانية.

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ولما كان ايفاء الديون بالليرة اللبنانية في مطلق الاحوال مبرئا للذمة حتى ولو كانت الديون محددة بعملات اجنبية.

ولما كان سعر الصرف الرسمي العام هو بمعدل 1515 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد.

ولما كانت بالتالي أي مطالبة بدفع الاقساط المدرسية بأي عملة اجنبية ومنها الدولار الاميركي مخالفة للقانون والانظمة، لذلك، ينظر الاتحاد بعين القلق الشديد بازاء قيام بعض المدارس بمطالبة اولياء الامور بدفع الاقساط بالعملات الاجنبية، ولا سيما بالدولار الاميركي.

وباعتبار ان ذلك مخالف للقوانين والانظمة ويشكل تعديا واضحا على حقوق الاهالي والتلاميذ لا يمكن السكوت عنه ويطالب وزارة التربية الوطنية بالتحرك الفوري ووضع يدها على هذا الملف واتخاذ الاجراءات الرادعة التي تعيد الى أولياء الامور حقهم المسلوب وخصوصا عبر الزام المدارس المعنية استيفاء الاقساط بالليرة اللبنانية، ومن هذا المنطلق، يعد الاتحاد الاهالي وأولياء الامور بأنه سيتابع الموضوع عن كثب امام كل المراجع ولا سيما مع المعنيين في وزارة التربية وسيوليه اهمية قصوى احقاقا للحق وحماية لحقوق الاهالي واستردادا لها”.