لبنان | الشميطلي: وزير خارجية بالوكالة الى حين تعيين أصيل

واذ نفى الشميطلي “ان تكون وزارة الخارجية قد تسلمت أي كتاب يعرب فيه وزير خارجية فرنسا جان ايف لو دريان عن استيائه من كلام رئيس الحكومة”، وقال:”لكني شاهدت فريقا ديبلوماسيا عند الرئيس حسان دياب ومن الممكن ان يكون قد نقل اليه رسالة ما”.

اضاف شميطلي: “أن اسم السفير شربل وهبي كان مطروحا لتولي وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الحالية ،أي بالتزامن مع اسم الوزيرناصيف حتي”.