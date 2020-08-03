لبنان | إصابات فيروس كورونا في الشويفات تزداد بشكل مخيف.. والمصدر شركة في المنطقة

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وفي السياق، أوضح وكيل داخلية الشويفات في الحزب التقدمي الإشتراكي مروان أبو فرج في إتصال مع “الأنباء”، أن “الأعداد الكبيرة من المصابين هي لعمال أجانب يعملون في شركة مركزها في المدينة، وهم يشكّلون غالبية العدد المسجّل”، لافتا الى أن “الشركة نفسها عملت على تأمين مراكز لحجرهم”.
كما أشار ابو فرج، إلى أن “فرق من وزارة الصحة أجرت فحوصات لمختلف المخالطين من أهالي المدينة، وجميع النتائج كانت سلبية، والتنسيق قائم مع طبيب القضاء”.
وعن توفّر التجهيزات اللازمة لمجاراة الأزمة بحال اشتدت، نفى ابو فرج “وجود أي من التجهيزات اللازمة، أما المبنى الذي كان من المقرر تحويله لمركز حجر، فقد تم بيعه ولا مراكز متوفّرة حاليا”
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.