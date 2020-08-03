لبنان | غرفة ادارة الكوارث في عكار: اصابة جديدة في عكار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك الحالات الايجابية قيد المعالجة : 39

اجمالي حالات الشفاء: 86

حالات الحجر المنزلي قيد المتابعة: 111 تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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