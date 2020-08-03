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لبنان | هذا هو الإسم الأوفر حظا لتسلم وزارة الخارجية

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:16 مساءً - في أغسطس 3, 2020

وزارة الخارجية والمغتربين
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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