لبنان | مرتضى: لأولوية اعتماد تكنولوجيا الإنتاج من أجل النهوض بالقطاع الزراعي

وأضاف: “من خلال التأصيل يمكننا أن نقطع نصف الطريق، لقد جهزنا حقول التجارب والخطوة الأساس هي بالانتاج والتأصيل في لبنان بالتعاون مع منظمة البذور الزراعية ومنظمة اكس، بما يمكننا من عملية انتاج البذور المؤصلة والمهجنة بعد 3 سنوات، وهي من ضمن الخطوات المماثلة التي نفتتحها اليوم، ضمن حقول موجودة وفريق عمل متعاون ومتخصص مع وزارة الزراعة يؤسس للتعاون مع القطاع العام في مرحلة مستقبلية واعدة”.

وأشار إلى أن “بإمكان جميع المزارعين تقديم طلباتهم إلى المشروع الأخضر من أجل استصلاح الأراضي وتسويتها، وبناء خزانات، كخطوة ثانية بعد توزيع 3 مليارات و 800 مليون ليرة عن استصلاح الأراضي عن العالمين 2018 و 2019، خلال الاسبوع الفائت”.

ودعا مرتضى أصحاب شركات الأدوية والاسمدة والبذور، إلى “اعتماد سعر صرف الدولار 3900 ليرة، للوقوف إلى جانب المزارعين، ولكي لا يخسر لبنان الفصل الزراعي الثاني”.