لبنان | مستشفى الحريري نعى حيدر ودقيقة صمت عن روحها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وذكر البيان أن حيدر “ممرضة كانت تعمل في مستشفى الزهراء، ونقلت إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي لتلقي العلاج بعد إصابتها بكورونا”، لافتا إلى “الوقوف دقيقة صمت عن روحها أثناء نقل جثمانها إلى مثواه الأخير”. وتقدمت أسرة المستشفى بـ “أحر التعازي من أهل الفقيدة”، سائلة الله أن “يلهم أهلها الصبر والسلوان”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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