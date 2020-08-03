لبنان | الدفاع المدني: 389 مهمة خلال 96 ساعة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الساعات ال 96 الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا، وبمساندة طوافات القوات الجوية من إخماد حرائق شبت في أحراج بقنايا و(حامات – الهري).
كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد 322) :
* أحراج (عدد11) :
(م.جبل لبنان) (عدد6) : سرحمول – ميفوق – المرادية – القطارة – حصروت – المونتيفردي.
(م. الشمال) (عدد3) : رام (*2) – شكا.
* أعشاب (عدد 262):
(م. بيروت) (عدد2) : راس بيروت – الجناح.
(م.جبل لبنان) (عدد76): عاليه (*3)- مجدلبعنا – عرمون – خلدة (*4)- الجية (*2) – الشويفات – الوردانية – رشميا(*2) – برجا – الحدث (*2) – صوفر(*5) – القلعة – عين وزين (*2)- غزير – حالات – بقعاتا – حراجل – وادي المعنية – دوحة الحص – الشاوية – جعيتا- رويسات الجديدة – بياقوت – المرادية – عين زحلتا – الخريبة – كفرعقاب – برج البراجنة – الناعمة – حارة الناعمة – السعديات – غاليري سمعان – الغابون – الفنار – بيت الدين – جدرا – الكفاءات – الجاموس – بحمدون (*2) – الوروار – عين حالا – رومية
– المنصورية – بعقلين – بطشاي.
وأشجار في : صوفر – درعون – عين زحلتا – غريفة (*2)- سرحول – مشحلان – بتاتر – بلونة – بقعاتا – ذوق مكايل – البنيه – عين عنوب- العاقورة – فتقا.
وأخشاب وإطارات في نهر ابراهيم.
وأشجار وإطارات في كفرشيما
(م. لبنان الشمالي) (عدد30): ضهور الهوا – تربل (*2)- زغرتا – الفراديس – البترون – بقوفا – القبة – الأرز – مرياطة (*2)- دده – جورة ابو عمر/بخعون – ايزال – مجدليا(*2) – كرم سده – بخعون – سير الضنية – العقبة – طرابلس.
وأشجار في : رشعين(*2) – (كبا – حامات) – سير الضنية – بخعون – كفرحبو – عابا – مرياطة.
وأشجار وإطارات في علما/زغرتا.
(م. عكار) (عدد19): مشحا – مشتل الزراعة – (مشحا – ضهر نصار) – تكريت (*2) – ببنين (*2)- حويش – مشمش – تل الحميرة – عزقي – منيارة – عندقت – الحيصة – بيت رومين – القرنة.
وأشجار في : ببنين(*2)- مزرعة بلدة.
(م. لبنان الجنوبي) (عدد28): صور – قدموس – البيسارية (*2) – الصرفند – البازورية – العباسية – محمية شاطىء صور – الرمالي – آثارات صور – العدوسية – عرب الجل – البابلية، وادي بعنقودين – دردغيا – صيدا (*2)- الفوار – عنقون – الرميلة – اللوبية – عزة – أركي – طير حرفا- درب السيم – جنسنايا.
وأشجار في : الشبريحا – الصرفند.
(م. النبطية) (عدد58): عيناثا – الماري – حولا – النبطية (*4)- رب ثلاثين – ميس الجبل(*3) – زبدين (*2) – الخردلي – ميفدون – بنت جبيل (*2)- حاريص (*3) – (عيترون – بليدا) – مارون الراس – دير سريان – القصيبة – كفرتبنيت – الخيام(*2) – جبل الروس – زوطر الشرقية – عدشيت – مرجعيون – الدوير – الطيبة- مرج حاروف – النبطية الفوقا – برج قلاويه – الشرقية (*2) – دير الزهراني (*2) – (علمان-الشومرية) – زفتا- تبنين – كفرصير – حاصبيا – جرجوع – كفردجل – علمان – تول.
وأشجار في: (برج الملوك – دير ميماس) – بنت جبيل – برج قلاويه – عيترون – ميس
الجبل – حولا – الهبارية – (محيبيب – بليدا) – كفرتبنيت.
(م. البقاع) (عدد36): البربارة/زحلة – مندرة/قب الياس – حوش الأمراء (*2) – الكرك (*2) – أبلح – المعلقة (*2)- زحلة – غزة – ضهور زحلة – مكسة – المنصورة (*2) – الفيضة – بحوشا – حارة الراسية – بوارج – المريجات – لالا – شتورا (*3)- رياق (*2) – عنجر – جديتا – راشيا – حزرتا – كفرزبد – دير زنون – قب الياس.
وأشجار في : كفرمشكي – خربة قنافار.
وحصيد في مجدل عنجر.
(م. بعلبك الهرمل) (عدد13): حوش الرافقة – بدنايل – بيت شاما – سرعين – بوداي – بعلبك (*3) – تمنين التحتا – النبي شيت – الصوانية – (شعث -نبحا).
وأشجار في حوش الرافقة.
* منازل (عدد4) : شقتان فندقيتان داخل منتجع سياحي في حالات – تمنين الفوقا ونقل 3 جرحى إلى المستشفى – العين – طريق الجديدة.
* سيارات (عدد7) : أوتوستراد صوفر – نهر الموت – الفرزل – المزرعة – بيت الشعار- عنقون – حارة حريك.
* مؤسسات (عدد7) : مدخنة مطعم في العقيبة – داخل مستودع للألعاب في طريق الجديدة وإسعاف مواطن في مكان الحريق – داخل مقهى في برج حمود – مكتب داخل محطة في عينطورة – مستودع في التحويطة وآخر في الفيضة – داخل مطعم في الحدث.
* كهرباء (عدد11): مولد في: خريبة الجندي – سوق الغرب – عاليه.
غرفة كهرباء في : دوحة عرمون، الشبريحا، غدير، ضهر العين، العباسية.
لوحة فواصم في : بصاليم، ضهر الصوان.
عمود في : العبدة.
* نفايات (عدد13) : الكسليك – خربة سلم – جل الديب – المنية – أرض جلول – قب الياس
وأعشاب في : نهر الموت – عين بعال – الفريديس – ذوق مكايل – شكا – مزرعة يشوع.
وشجرة في حبوس.
* مختلف (عدد7) : شاحنة لنقل الغاز وعدد من المحال التجارية وسيارة في الفنار – حقل من القمح في : غزة، سهل بدنايل – حصيد ودوالي من العنب وخراطيم بلاستيكية للري وأسلاك كهربائية في بدنايل – حصيد في مكسة – اطارات في : ذوق مكايل، مجدل عنجر.
– نقل وإسعاف (عدد 62) :
* حوادث (عدد42): شحيم – المزرعة – البربير- الشياح (*4) – عين المريسة – برج حمود (*5) – الأونيسكو – الطيونة – حبوب – الدورة – عائشة بكار – راس النبع – النمورة (*2) – تلة الخياط – برج البراجنة (*2)- العقيبة(*2) – بقعاتة عشقوت – حارة حريك – الحمرا (*2) – سن الفيل – عنايا – مستيتا – طريق الجديدة – غبالة – الروشة – قريطم – راس النبع – ساقية الجنزير – بصاليم – حمانا- بدنايل.
* حوادث سير (عدد16): تنورين ونقل مصاب إلى المستشفى – صور ونقل جريح إلى المستشفى – كفرحيم وإنقاذ جريح من داخل سيارته – كترمايا ونقل جريح إلى المستشفى – جل البحر ونقل جريح إلى المستشفى – العقيبة ونقل جريح إلى المستشفى – عشقوت ونقل جريح إلى المستشفى – راس بيروت ونقل جريح إلى المستشفى – شحيم ونقل جريح إلى المستشفى – نهر ابراهيم، ونقل جريح إلى المستشفى – صور ونقل جريح إلى المستشفى(*2) – صور ونقل جريحين إلى المستشفى – الكولا ونقل جريح إلى المستشفى – مدخل صور الجنوبي ونقل جريحين إلى المستشفى – الخردلي ونقل مصاب إلى المستشفى.
* مهمات بواسطة دراجة الإسعاف Moto ambulance (عدد2) : برج ابي حيدر ونقل جريح إلى المستشفى – كورنيش المزرعة ونقل جريح إلى المستشفى.
* نقل جثث (عدد2): من زوق مصبح إلى المستشفى – من برج حمود إلى المستشفى.
– إغاثة وإنقاذ (عدد3) : سحب زورق معطل على متنه ثلاثة اشخاص من مقابل شاطىء غزير إلى ميناء جونية – سحب زورق معطل مقابل شاطىء كازينو لبنان – إنقاذ مواطنتين ضلتا طريقهما في جبال القرنة السوداء، وإعادتهما إلى منزلهما في إهدن.
– مهمات خاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (عدد1) :
تعقيم (عدد1) : عدد من مراكز الحجر الصحي في القبيات.
– خدمات عامة (عدد1) : بشري.
مجموع المهام المنفذة خلال ال 96 ساعة الأخيرة : 389 مهمة
ذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.