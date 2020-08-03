لبنان | الدفاع المدني: 389 مهمة خلال 96 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الساعات ال 96 الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا، وبمساندة طوافات القوات الجوية من إخماد حرائق شبت في أحراج بقنايا و(حامات – الهري).

كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد 322) :

* أحراج (عدد11) :

(م.جبل لبنان) (عدد6) : سرحمول – ميفوق – المرادية – القطارة – حصروت – المونتيفردي.

(م. الشمال) (عدد3) : رام (*2) – شكا.

* أعشاب (عدد 262):

(م. بيروت) (عدد2) : راس بيروت – الجناح.

(م.جبل لبنان) (عدد76): عاليه (*3)- مجدلبعنا – عرمون – خلدة (*4)- الجية (*2) – الشويفات – الوردانية – رشميا(*2) – برجا – الحدث (*2) – صوفر(*5) – القلعة – عين وزين (*2)- غزير – حالات – بقعاتا – حراجل – وادي المعنية – دوحة الحص – الشاوية – جعيتا- رويسات الجديدة – بياقوت – المرادية – عين زحلتا – الخريبة – كفرعقاب – برج البراجنة – الناعمة – حارة الناعمة – السعديات – غاليري سمعان – الغابون – الفنار – بيت الدين – جدرا – الكفاءات – الجاموس – بحمدون (*2) – الوروار – عين حالا – رومية

– المنصورية – بعقلين – بطشاي.

وأشجار في : صوفر – درعون – عين زحلتا – غريفة (*2)- سرحول – مشحلان – بتاتر – بلونة – بقعاتا – ذوق مكايل – البنيه – عين عنوب- العاقورة – فتقا.

وأخشاب وإطارات في نهر ابراهيم.

وأشجار وإطارات في كفرشيما

(م. لبنان الشمالي) (عدد30): ضهور الهوا – تربل (*2)- زغرتا – الفراديس – البترون – بقوفا – القبة – الأرز – مرياطة (*2)- دده – جورة ابو عمر/بخعون – ايزال – مجدليا(*2) – كرم سده – بخعون – سير الضنية – العقبة – طرابلس.

وأشجار في : رشعين(*2) – (كبا – حامات) – سير الضنية – بخعون – كفرحبو – عابا – مرياطة.

وأشجار وإطارات في علما/زغرتا.

(م. عكار) (عدد19): مشحا – مشتل الزراعة – (مشحا – ضهر نصار) – تكريت (*2) – ببنين (*2)- حويش – مشمش – تل الحميرة – عزقي – منيارة – عندقت – الحيصة – بيت رومين – القرنة.

وأشجار في : ببنين(*2)- مزرعة بلدة.

(م. لبنان الجنوبي) (عدد28): صور – قدموس – البيسارية (*2) – الصرفند – البازورية – العباسية – محمية شاطىء صور – الرمالي – آثارات صور – العدوسية – عرب الجل – البابلية، وادي بعنقودين – دردغيا – صيدا (*2)- الفوار – عنقون – الرميلة – اللوبية – عزة – أركي – طير حرفا- درب السيم – جنسنايا.

وأشجار في : الشبريحا – الصرفند.

(م. النبطية) (عدد58): عيناثا – الماري – حولا – النبطية (*4)- رب ثلاثين – ميس الجبل(*3) – زبدين (*2) – الخردلي – ميفدون – بنت جبيل (*2)- حاريص (*3) – (عيترون – بليدا) – مارون الراس – دير سريان – القصيبة – كفرتبنيت – الخيام(*2) – جبل الروس – زوطر الشرقية – عدشيت – مرجعيون – الدوير – الطيبة- مرج حاروف – النبطية الفوقا – برج قلاويه – الشرقية (*2) – دير الزهراني (*2) – (علمان-الشومرية) – زفتا- تبنين – كفرصير – حاصبيا – جرجوع – كفردجل – علمان – تول.

وأشجار في: (برج الملوك – دير ميماس) – بنت جبيل – برج قلاويه – عيترون – ميس

الجبل – حولا – الهبارية – (محيبيب – بليدا) – كفرتبنيت.

(م. البقاع) (عدد36): البربارة/زحلة – مندرة/قب الياس – حوش الأمراء (*2) – الكرك (*2) – أبلح – المعلقة (*2)- زحلة – غزة – ضهور زحلة – مكسة – المنصورة (*2) – الفيضة – بحوشا – حارة الراسية – بوارج – المريجات – لالا – شتورا (*3)- رياق (*2) – عنجر – جديتا – راشيا – حزرتا – كفرزبد – دير زنون – قب الياس.

وأشجار في : كفرمشكي – خربة قنافار.

وحصيد في مجدل عنجر.

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(م. بعلبك الهرمل) (عدد13): حوش الرافقة – بدنايل – بيت شاما – سرعين – بوداي – بعلبك (*3) – تمنين التحتا – النبي شيت – الصوانية – (شعث -نبحا).

وأشجار في حوش الرافقة.

* منازل (عدد4) : شقتان فندقيتان داخل منتجع سياحي في حالات – تمنين الفوقا ونقل 3 جرحى إلى المستشفى – العين – طريق الجديدة.

* سيارات (عدد7) : أوتوستراد صوفر – نهر الموت – الفرزل – المزرعة – بيت الشعار- عنقون – حارة حريك.

* مؤسسات (عدد7) : مدخنة مطعم في العقيبة – داخل مستودع للألعاب في طريق الجديدة وإسعاف مواطن في مكان الحريق – داخل مقهى في برج حمود – مكتب داخل محطة في عينطورة – مستودع في التحويطة وآخر في الفيضة – داخل مطعم في الحدث.

* كهرباء (عدد11): مولد في: خريبة الجندي – سوق الغرب – عاليه.

غرفة كهرباء في : دوحة عرمون، الشبريحا، غدير، ضهر العين، العباسية.

لوحة فواصم في : بصاليم، ضهر الصوان.

عمود في : العبدة.

* نفايات (عدد13) : الكسليك – خربة سلم – جل الديب – المنية – أرض جلول – قب الياس

وأعشاب في : نهر الموت – عين بعال – الفريديس – ذوق مكايل – شكا – مزرعة يشوع.

وشجرة في حبوس.

* مختلف (عدد7) : شاحنة لنقل الغاز وعدد من المحال التجارية وسيارة في الفنار – حقل من القمح في : غزة، سهل بدنايل – حصيد ودوالي من العنب وخراطيم بلاستيكية للري وأسلاك كهربائية في بدنايل – حصيد في مكسة – اطارات في : ذوق مكايل، مجدل عنجر.

– نقل وإسعاف (عدد 62) :

* حوادث (عدد42): شحيم – المزرعة – البربير- الشياح (*4) – عين المريسة – برج حمود (*5) – الأونيسكو – الطيونة – حبوب – الدورة – عائشة بكار – راس النبع – النمورة (*2) – تلة الخياط – برج البراجنة (*2)- العقيبة(*2) – بقعاتة عشقوت – حارة حريك – الحمرا (*2) – سن الفيل – عنايا – مستيتا – طريق الجديدة – غبالة – الروشة – قريطم – راس النبع – ساقية الجنزير – بصاليم – حمانا- بدنايل.

* حوادث سير (عدد16): تنورين ونقل مصاب إلى المستشفى – صور ونقل جريح إلى المستشفى – كفرحيم وإنقاذ جريح من داخل سيارته – كترمايا ونقل جريح إلى المستشفى – جل البحر ونقل جريح إلى المستشفى – العقيبة ونقل جريح إلى المستشفى – عشقوت ونقل جريح إلى المستشفى – راس بيروت ونقل جريح إلى المستشفى – شحيم ونقل جريح إلى المستشفى – نهر ابراهيم، ونقل جريح إلى المستشفى – صور ونقل جريح إلى المستشفى(*2) – صور ونقل جريحين إلى المستشفى – الكولا ونقل جريح إلى المستشفى – مدخل صور الجنوبي ونقل جريحين إلى المستشفى – الخردلي ونقل مصاب إلى المستشفى.

* مهمات بواسطة دراجة الإسعاف Moto ambulance (عدد2) : برج ابي حيدر ونقل جريح إلى المستشفى – كورنيش المزرعة ونقل جريح إلى المستشفى.

* نقل جثث (عدد2): من زوق مصبح إلى المستشفى – من برج حمود إلى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد3) : سحب زورق معطل على متنه ثلاثة اشخاص من مقابل شاطىء غزير إلى ميناء جونية – سحب زورق معطل مقابل شاطىء كازينو لبنان – إنقاذ مواطنتين ضلتا طريقهما في جبال القرنة السوداء، وإعادتهما إلى منزلهما في إهدن.

– مهمات خاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (عدد1) :

تعقيم (عدد1) : عدد من مراكز الحجر الصحي في القبيات.

– خدمات عامة (عدد1) : بشري.

مجموع المهام المنفذة خلال ال 96 ساعة الأخيرة : 389 مهمة

ذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.