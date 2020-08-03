لبنان | القاضي الزعني استجوب موقوفين بتقنية التواصل الإفتراضي من منزله

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأجرى قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني عشر جلسات عبر تقنية التواصل الرقمي واستجواب موقوفين بحضور وكلائهم بالطريقة الافتراضية “virtual ” عبر فتح أربع نوافذ الكترونية لوكيل المدعي وللمدعى عليه ووكيله القانوني وكاتب الضبط وذلك من منزله، بعد صدور قرارات عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وإقفال سرايا طرابلس وعودة انتشار فيروس كورونا بسرعة بين اللبنانيين.

وقد أصدر الزعني ثماني مذكرات توقيف وجاهية وترك موقوفين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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