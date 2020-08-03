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وإذ نعت النقيبة ميرنا أبي عبد الله ضومط بإسم جميع ممرضات وممرضي لبنان شهيدة التضحية من أجل الواجب المهني التي فارقت الحياة صباح اليوم بعد إصابتها بفيروس كورونا، تقدّمت من الجسم التمريضي والقطاع الصحي ومن عائلتها وأحبائها وزملائها بأحرّ التعازي.
وقالت في بيان: “انضمت شهيدة الواجب إلى قافلة الشهداء الذين يبذلون حياتهم من أجل حياة الآخرين. إنّ نقابة الممرضات والممرضين في لبنان قد تبلّغت بحزن رحيل الزميلة زينب حيدر وهي في عزّ صباها وعطائها”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نقابة الممرضات والممرضين في لبنان: انضمت شهيدة الواجب إلى قافلة الشهداء..خسرنا مدافعة بوجه كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.