لبنان | المعلومات توقف عصابة نفّذت أكثر من 16 عملية نشل سلاسل ذهبية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وعلى الفور، كلّفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي قطعاتها المختصة لتكثيف جهودها الميدانية في أماكن حصول هذه السرقات، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة التي قامت بها، توصّلت الى تحديد هويتَي المشتبه بهما:

– م. ا. (مواليد عام ١٩٩٨، لبناني)

– ع. ز. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)

Advertisements

وبتاريخ ٢٧-٧-٢٠٢٠، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكّنت قوة تابعة للشعبة -بعملية نوعية وخاطفة- من توقيفهما في محلة الكفاءات، حيث كان برفقتهما (ح. ح. مواليد عام ۲۰۰۲) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات، فجرى توقيفه أيضاً.

وبالتحقيق مع السارقَين، اعترفا بتشكيلهما عصابة وبإقدامهما على تنفيذ أكثر من /١٦/ عملية نشل سلاسل ذهبية من أعناق سيدات في مناطق: الدورة، حرش تابت، سد البوشرية والحدت، إضافةً الى قيامهما ببيع المسروقات وشراء مخدرات بثمنها. كما اعترف الثالث بتعاطي المخدرات.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء