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وأكد رفضه ان يتجاوز أحد صلاحياته، “خصوصاً انّ التعميم حول التدابير المتخذة اثناء الاقفال يحمل توقيعي”.
ولفت لـ”الجمهورية” الى انّه سبق له ان منع تنظيم حفلات زفاف عدة، متسائلا: “هل يجوز أن ألغي أعراساً كان بعضها سيتمّ في بيئات فقيرة او متوسطة الحال، واسمح في المقابل بإقامة عرس آخر فقط لأنه من الوزن المالي الثقيل ولأنّ أصحابه من الميسورين”. وقال: “انّ أخلاقي تحول دون أن أفرّق بين الناس على اساس مستوياتهم الاجتماعية”.
وكشف انّه تمّ اخيراً تنظيم محاضر ضبط في حق 7 أعراس مخالفة لقرار الإقفال في عدد من المناطق، “ونحن مصممون على مواصلة تأدية دورنا وفق الصلاحيات الممنوحة لنا”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | فهمي: تنظيم حفلات الزفاف خلال فترة الاقفال بسبب كورونا ممنوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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