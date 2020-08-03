كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ونعاها مدير مستشفى الحريري الحكومي فراس الأبيض وقال: “شهيد آخر يقدمه الجسم التمريضي والطبي في سبيل الواجب. زينب بطلة، واحدة منا، والان هي في مكان افضل”. وأضاف عبر “تويتر”: “رحمها الله وألهم اهلها الصبر والسلوان. وألهم اهل هذا البلد ومسؤوليه الوعي للخطر المحدق بنا، واتباع اجراءات الوقاية والسلامة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الأبيض: شهيد آخر يقدمه الجسم التمريضي والطبي في سبيل الواجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.