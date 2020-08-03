لبنان | نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 14 حالة إيجابية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاءت نتائج الدفعة الثانية من فحوص 31 تموز على الشكل التالي: رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 313 (حال واحدة ايجابية)

رحلة أبيدجان : شركة MEA الرقم 576 (اربع حالات ايجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية الرقم 408 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus الرقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 416 (حالتان ايجابيتان)

رحلة دبي : شركة FZ الرقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 309 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR الرقم 1550 (جميعها سلبية)

شركة دوسلدورف : شركة SR الرقم 1484 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (حالتان ايجابيتان)

رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية الرقم 1311 (حالة واحدة ايجابية) وجاء استكمال نتائج فحوص 30 تموز على الشكل التالي:

رحلة روسيا: شركة R7 الرقم 5501 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 309 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA الرقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة مدريد : شركة MEA الرقم 242 (حالة واحدة ايجابية)

رحلة دمشق (الفجر): شركة RB الرقم 181 (حال واحدة ايجابية)

رحلة دبي (ليلا) : شركة FZ الرقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة دبي (فجرا) : شركة FZ الرقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة: شركة MEA الرقم 333 (حالتان ايجابيتان) تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.