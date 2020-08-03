كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ونقلت إليه المصابين، بواسطة سيارات الصليب الأحمر اللبناني. وأعلنت أن “الخلية قامت بتأمين كل ما يتطلب للمحجورين”، داعية أهالي البلدة إلى “اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، منعا لزيادة الإصابات”، متمنية أن “تمر هذه الأزمة بخير وسلام”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية فنيدق نقلت المصابين إلى مبنى المقاصد لعدم جهوزية مجمع العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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