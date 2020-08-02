لبنان | باستخدام خراطيم المياه..بلدية صيدا أخلت الكورنيش البحري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك إشارة إلى أنه تم رصد عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا في صيدا، وقد دعت خلية الأزمة المخالطين، إلى إجراء فحوصات PCR في مستشفى صيدا الحكومي مجانا. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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