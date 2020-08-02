لبنان | نظرا لعدم وضوح خريطة الاختلاط بالمصابين..إجراءات مشددة في بلدية كفركلا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 10:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 10:18 مساءً - مشاركة

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1- تقفل نهار الغد الاثنين 3/8/2020، كافة المؤسسات والمحلات والمطاعم والملاحم ومحلات بيع الدجاج والأسماك والأفران والمقاهي والأكسبرس والمحامص والباتيسري والمونة والكيماويات والبذور والبيتزا وأدوات النظافة ومحلات بيع الجملة والمكتبات ومحلات الهاتف وتشريج الخطوط.

2- يسمح فقط لمحطات الوقود وللميني ماركت والدكاكين ومحلات الخضار، فتح أبوابها حتى الساعة 5 عصرا، على بأن تلتزم بإجراءات التعقيم من دون أي استهتار.

3- يسمح للصيدليات، بأن تفتح 24/24، مع اتخاذها كافة إجراءات الوقاية والتعقيم.

4- يجب ارتداء الكمامة”.