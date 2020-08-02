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1- تقفل نهار الغد الاثنين 3/8/2020، كافة المؤسسات والمحلات والمطاعم والملاحم ومحلات بيع الدجاج والأسماك والأفران والمقاهي والأكسبرس والمحامص والباتيسري والمونة والكيماويات والبذور والبيتزا وأدوات النظافة ومحلات بيع الجملة والمكتبات ومحلات الهاتف وتشريج الخطوط.
2- يسمح فقط لمحطات الوقود وللميني ماركت والدكاكين ومحلات الخضار، فتح أبوابها حتى الساعة 5 عصرا، على بأن تلتزم بإجراءات التعقيم من دون أي استهتار.
3- يسمح للصيدليات، بأن تفتح 24/24، مع اتخاذها كافة إجراءات الوقاية والتعقيم.
4- يجب ارتداء الكمامة”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نظرا لعدم وضوح خريطة الاختلاط بالمصابين..إجراءات مشددة في بلدية كفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.