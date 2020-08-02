لبنان | بلدية أنفة: لا إصابات في البلدة إنما في أحد المنتجعات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتمنت البلدية “على الجميع الاستمرار بالالتزام التام بكافة التدابير الوقائية حفاظا على صحة اهلنا في انفه”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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