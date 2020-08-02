كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد بما في ذلك ازمة المحروقات الخانقة، يشدد محافظ النبطية بالتكليف على البلديات ابلاغ اصحاب محطات الوقود ممارسة صلاحيتها الكاملة التي منحها اياها القانون لمنع بيع مادة البنزين بالغالونات على ان ينحصر بيعها للمركبات مباشرة، أو لمن يمتلك مولدا يعمل على البنزين اثبات ملكيته بواسطة افادة خطية صادرة عن البلدية. وذلك تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | محافظ النبطية يمنع بيع البنزين بالغالون إلا لأصحاب المولدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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