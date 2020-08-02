لبنان | اصابة 3 عمال أجانب بفيروس كورونا في عشقوت وريفون

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ويرجى من جميع الذين تخالطوا مع المصابين ضرورة إلتزام الحجر المنزلي و إجراء فحوصات PCR لتأكيد إصابتهم من عدمها .”
وطلبت البلدية من المواطنين إستعمال الكمامات وغسل الأيدي بالماء و الصابون جيدا والإلتزام بالتباعد الإجتماعي.
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