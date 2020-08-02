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وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والمرصد الوبائي، يوم الإربعاء الواقع في 5-8-2020، من الساعة العاشرة والنصف صباحا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا، في مستشفى صيدا الحكومي – قسم الطوارئ”.
وتمنى على “جميع المتخالطين مع المصابين، الحضور لإجراء الفحص اللازم، في التاريخ المذكور أعلاه”.
وأشار إلى أن “البلدية أهابت بجميع المواطنين، الالتزام بالتعليمات الوقائية الصحية الرسمية، الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والبلديات، منعا لتفشي الفيروس في المجتمع، كما تدعوهم إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي إصابة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية، والرجوع إلى خلية الأزمة والكوارث ولجنة الصحة والبيئة، لأخذ المعلومات الصحيحة والتدابير الوقائية اللازمة، في هذا الإطار، والالتزام بها حصرا”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية صيدا: إصابتان جديدتان وسنجري فحوصات PCR مجانية للمتخالطين في مستشفى صيدا الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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