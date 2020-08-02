لبنان | تقرير مستشفى الحريري: 18 حالة حرجة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 10:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 10:18 مساءً - مشاركة

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وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 372 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 72 مصابا.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 18 إصابة.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0 حالة.

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– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية، حتى تاريخه: 259 حالة شفاء.

– عدد الحالات الإيجابية، التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي، بعد تأكيد الطبيب شفائها سريريا، خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4 إصابات.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة، إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: حالتان.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 18 حالة.

– حالات وفاة: 0 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا، للاستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، و7 أيام في الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 01-820830، أو من خلال خدمة الاتصال عبر WhatsApp على الرقم: 76-897 961.