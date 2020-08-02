لبنان | سلسلة تقارير: ميزان المدفوعات… “غلط نكمّل بالغلط”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 10:18 مساءً - نشرت قناة LBC سلسلة تقارير خاصة في نشراتها الاخبارية عن السبب الاساسي لمشكلة لبنان وذلك تحت عنوان: ميزان المدفوعات… “غلط نكمّل بالغلط”.

الهدف من سلسلة التقارير التي بثت على مدى اربعة ايام، الاضاءة على ميزان المدفوعات بشكل مختلف عما كنّا نراه في السابق، كون الموضوع التقني وتحديداً الاقتصادي ليس مألوفاً عند شريحة كبيرة من المواطنين وحتى عند مسؤولين، وبعد التعمق بميزان المدفوعات تم التوصل الى حقيقة مصدر المشكلة اللبنانية ولماذا وصلنا الى هنا.

من خلال نص التقاير تم تبسيط المضمون كي يصل الى اكبر عدد من اللبنانيين والمسؤولين.

مشكلة لبنان مع ميزان المدفوعات بحسب LBC انه سلبي خلال السنوات الماضية، ما يعني ان خروج الدولارات من لبنان اكثر من دخولها اليه، ومن خلال التقارير تمت معالجة الاسباب.

الجزء الاول من سلسلة التقارير يشرح ما هو ميزان المدفوعات.

الجزء الثاني: مشكلة لبنان مع ميزان المدفوعات.

الجزء الثالث: عرض ميزان المدفوعات عبر التاريخ

الجزء الرابع: الحلول كي لا نكمل بالخطأ.

التقرير الأول

ومما جاء في التقرير الاول ان تشخيص المرض هو نصف العلاج، وتشخيص الازمة هو نصف الحل، لذلك يجب معرفة سبب العلة. ازمة دولار، غلاء الاسعار، اموال عالقة في المصارف، تراجع الليرة اللبنانية والقدرة الشرائية كذلك، كل ما حولنا يشير الى عمق الازمة التي يغرق بها لبنان، لكن السؤال الاهم لماذا وصلنا الى هنا؟

اذا اردنا الحديث عن سبب ازمة لبنان الاقتصادية والمالية والمعيشية يمكننا رؤية مؤشر اساسي الا وهو ميزان المدفوعات.

ما هو ميزان المدفوعات؟ فلنعتبر ان لبنان هو محفظتنا الصغيرة التي نقبض وندفع دولارات من خلالها، اذا كانت المحفظة مليئة نهاية السنة يعني انه دخل اليها دولارات اكثر مما خرج، وفي اخر السنة يمكننا وضع الدولارات في الخزنة داخل المنزل، اما اذا كانت محفظتنا فارغة وعلينا دفعات يعني انه خرج منها دولارات اكثر مما دخل، وعلينا اللجوء الى الخزنة في المنزل التي تحتوي على اموالنا المكدسة عبر السنوات، كي نغطي النقص في الدولارات، والخزنة في المنزل عبارة عن مصرف لبنان.

ميزان المدفوعات في لبنان ان كان سلبيا يعني انه خرج دولار اكثر مما دخل الى البلد، ولكي يغطي لبنان هذا العجز سيضطر الى الاستعانة باحتياط المصرف المركزي بالعملة الاجنبية، واحتياط المصرف المركزي يأتي من المصارف اي من اموال المودعين، والمهم في هذا الاحتياط ان لبنان يحتاجه كي يحافظ على سعر ثابت لليرة ولكي يمول استيراد السلع.

ماذا يتضمن ميزان المدفوعات؟ هذا الميزان يتضمن مداخيل ومصاريف.

المداخيل تضم الاموال التي تدخل الى لبنان من تحويلات المغتربين وانفاق السواح في البلد والمشاريع والاستثمارات الاجنبية، عمليات التصدير، الاستدانة من اطراف خارجية والمساعدات.

المصاريف اي الاموال التي تخرج من لبنان للاسباب التالية: الاستيراد، تحويلات اللبنانيين والعاملين الاجانب في لبنان الى الخارج، انفاق اللبنانيين على السفر والسياحة، الاموال التي تغطي الدين الخارجي والاستشارات والتلزيمات الخارجية.

ما مشكلة لبنان مع ميزان المدفوعات؟ علة العلل في لبنان هي حجم الاستيراد الكبير والمتواصل عبر السنوات، فلبنان يستورد 7 مرات اكثر مما يصدر، اي مقابل كل 1000 دولار يدخل الى لبنان من التصدير يخرج 7 الاف من خلال الاستيراد، وهذا ما نسميه العجز في الميزان التجاري.

التقرير الثاني

تناول الجزء الثاني من سلسلة التقارير الخاصة، سبب استمرار العجز في الميزان التجاري.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن السبب الاساسي هو الكسل، الحكومات اللبنانية بنت اقتصاداً كسولاً يرتكز بشكل اساسي على الخدمات، كالخدمات المصرفية والمالية والسياحة، في المقابل اهملت بناء اقتصاد منتج قائم على دعم الصناعة والزراعة.

لبنان يستورد اكثر من 80 بالمئة من حاجاته الغذائية، نعم هناك ضرورة لاستيراد بعض الحاجات الغذائية كالقمح والذرة، لكن لماذا استورد لبنان سنة 2019 بقيمة 92 مليون دولار حليب وصدّر بأقل من مليون دولار، مع العلم أن لبنان يملك مصانع ومزراع تستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي للسوق المحلي وللتصدير، الامر ذاته ينطبق على منتوجات البسكويت والخبز، ففي سنة 2019 استورد لبنان من هذه المنتوجات بقيمة 101 مليون دولار وصدّر فقط بقيمة 12 مليون دولار، على الرغم من ان المصانع والافران كثيرة ولديها امكانيات مرتفعة للانتاج من حيث الكمية والجودة.

باستطاعة لبنان توفير مليارات الدولارات كي تبقى ضمن اقتصاده، من خلال تشجيع ودعم صناعاته الغذائية وغير الغذائية للاستهلاك المحلي والتصدير ايضاً.

ويجب معرفة ان الخضار والفواكه والمكسرات والحلويات والزيوت والدهون النباتية بالاضافة الى المشروبات الكحولية والمياه والنبيذ اللبناني والخبز وغيرها من المنتوجات اللبنانية تتواجد في عدد كبير من بلدان العالم وتشكل 23 بالمئة من مجمل الصادرات اللبنانية، كما ان لدى لبنان قدرات مهمة لتطوير الصناعات الورقية، الكيميائية والبلاستيكية ومواد التنظيف وصناعة المجوهرات والالبسة والادوية وغيرها اضافة الى القدرات الكبيرة في صناعة التكنولوجيا والمعلوماتية.

لكن في غياب التخطيط والعمل الجدي لتنمية الانتاج بقي لبنان يستورد اكثر فأكثر، ما يعني خروج الدولارات من البلد أكثر، في المقابل كيف كان يدخل دولار الى البلد؟ وكيف كان يستطيع الاستمرار في الاستيراد؟

مساهمة المغتربين كانت اساسية لضخ الدولارات في لبنان من خلال التحويلات المالية وزيادة ودائعهم في المصارف وشراء العقارات، وقد ارتفعت تحويلات المغتربين من 3 مليار دولار سنة 2002 الى 8 مليار دولار سنة 2010وبقيت مستمرة حتى سنة 2018.

ابواب اخرى كان يدخل منها الدولار الى لبنان، كالاستثمارات الاجنبية بالشركات والفنادق والمولات، بالاضافة الى السواح، خاصة العرب والخليجيين، وقد وصلت المداخيل السياحية الى 10 مليار دولار سنة 2010.

اعياد وصيف وسهر ومهرجانات وفنانون عالميون، كانت تستقطب الى لبنان مغتربين وسواح ومبالغ كبيرة من العملة الصعبة كانت تدخل الى لبنان من هذا الباب السهل.

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ابواب اضافية كانت تدخل الى لبنان مليارات الدولارات، باب الاستدانة من الخارج من خلال اليوروبوند او المؤتمرات كباريس 1 سنة 2001 وباريس 2 سنة 2002 وباريس 3 سنة 2007، فمن مؤتمرات باريس دخل الى لبنان حوالي 7,6 مليار دولار كقروض ومساعدات مقابل وعود لبنانية بالاصلاح، تبخرت مليارات باريس وتبخرت معها وعود الحكومات اللبنانية بالاصلاح، ونجح لبنان بهدر المليارات وتضيّع الفرص.

التقرير الثالث

تناول الجزء الثالث من سلسلة التقارير الخاصة، جولة بالارقام على ميزان المدفوعات في لبنان عبر التاريخ.

ومما جاء في التقرير انه منذ سنة 2002 الى سنة 2010، كان ميزان المدفوعات ايجابي، ما يعني ان الدولارات التي كانت تدخل الى لبنان اكثر مما كان يخرج منها، ففي سنة 2002 على سبيل المثال، كان ميزان المدفوعات 1,5 مليار دولار ايجابي وفي سنة 2009 وصل الى 7,9 مليار دولار ايجابي، وبقي الرقم ايجابي لغاية سنة 2010، على الرغم من ان قيمة الاستيراد ازدادت في هذه الفترة بشكل كبير.

لبنان الذي كان يستورد سنة 2002 بقيمة 6 مليار دولار اصبح يستورد سنة 2010 بقيمة 17 مليار دولار، وبقي ميزان المدفوعات ايجابياً الى سنة 2011، ففي هذه السنة انقلبت الامور، وتحول ميزان المدفوعات من ايجابي الى سلبي، وتحديداً اصبح – 1,99 مليار دولار، فماذا حصل؟

في سنة 2011 بدأت الأزمة السورية ودخلت المنطقة مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والانتفاضات، مع بداية هذه المرحلة تراجعت الاستثمارات ولاسيما الخليجية في لبنان، تراجعت مداخيل السياحة، اغلقت الحدود البرية والمعابر مع سوريا، واغلق معها طريق الصادرات اللبنانية الى الدول العربية والخليجية، وانتكس القطاع الصناعي والزراعي مع تراجع الصادرات الى الاسواق العربية.

كما تراجعت تحويلات المغتربين بعد انخفاض اسعار النفط العالمية بدءاً من سنة 2014، هذا الانخفاض اثر سلباً على مداخيل المغتربين الذين يعملون في دول افريقية وخليجية، اكثر من ذلك استمر غياب الموازنات في لبنان من سنة 2005 الى سنة 2017، ما زاد فوضى الصرف من دون حساب.

كل هذه العوامل ارهقت الوضع المالي وزادت من حاجة لبنان للاستدانة وبقي ميزان المدفوعات سلبي. سنة 2016 كانت الازمة المالية تتفاقم وفي ظل تضخم حجم الاستيراد وفي ظل ازدهار الهدر والفساد والتهريب، حاول مصرف لبنان التدخل لزيادة احتياطاته بالعملة الاجنبية ولجذب دولارات من الخارج والمساهمة بتمويل العجز في ميزان المدفوعات.

ماذا فعل مصرف لبنان لجذب الدولارات؟ هنا بدأت قصة الهندسات المالية.

التقرير الرابع

تناول الجزء الرابع من سلسلة التقارير، الهندسات المالية والحل للخروج من عجز ميزان المدفوعات.

وبحسب ما ورد في التقرير: لجذب الدولارات الى لبنان، هنّدس المصرف المركزي سنة 2016 خطة سميت الهندسات المالية، خلاصتها منح فوائد عالية للمصارف وكبار المودعين، مقابل نقل بعض ودائعهم من الخارج وتشغيلها في المصارف اللبنانية. نجحت هذه العملية في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات ولكن لعام واحد فقط هو 2016، ففي هذا العام سجل + 1,5 مليار دولار، في المقابل اعتبر خبراء أن كلفة هكذا عملية على الاقتصاد كبيرة كون الفوائد المرتفعة تعني ايضا كلفة مرتفعة على فوائد القروض ما يؤدي الى تباطؤ الاقتصاد، بمعنى أوضح عند رفع قيمة الفوائد من 2 الى 12 بالمئة، يتم جذب ودائع اضافية لكن في المقابل ترتفع الفوائد على القروض وهذا يقتل النشاط الاقتصادي ويشجع على الاستثمار الكسول، لان الوديعة في البنك تصبح اسهل استثمار. اكثر من ذلك ترتب الفوائد فوائد اضافية على الدين العام.

في سنة 2017 حصلت صدمة سياسية جديدة فرملت تحويلات الودائع من الخارج، وهي استقالة سعد الحريري من الرياض، ترتبات الاستقالة اوحت بسحب الثقة الخليجية عن لبنان، فاخرج حوالي 2 مليار و600 مليون دولار من الودائع من لبنان بحسب تقديرات مصرفية، وفي ذات الوقت كانت فوضى الانفاق المالي مستمرة، والفساد بلغ مستواه القياسي سنة 2017، ففي هذه السنة احتل لبنان المرتبة 143 من اصل 180 دولة بمؤشر الفساد بحسب المنظة العالمية للشفافية. ليهبط ميزان المدفوعات الى ما دون الصفر في هذه السنة حيث اصبح – 0,15 مليار دولار.

اما العام 2018 فكان تاريخي، فأكبر نسبة عجز في ميزان المدفوعات من تاريخ الاستقلال تسجلت في هذا العام، – 4,82 مليار دولار، وهذا العجز التاريخي كان حصيلة اسباب عدة، ابرزها اضافة الى الاخفاقات والازمات التي تكدست سنة وراء الاخرى، ارهاق خزينة الدولة بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب في نهاية سنة 2017. دفع السلسلة زاد من القدرة الشرائية عند اللبنانيين فاختار عدد كبير منهم سنة 2018 السياحة في الخارج واخرجوا معهم من لبنان حوالي 3 مليار دولار بحسب الخبراء، وفي المقابل كانت المداخيل السياحية في لبنان تتراجع، مشاهد النفايات المكدسة في الشوارع اصبحت على الشاشات العالمية، البحر والجبل الوادي والسهل وبيروت السهر وكل السحر هبطت مداخليها من حدود 10 مليار دولار سنة 2010 الى 6 مليار دولار سنة 2018، غاب السياح الخليجيين، واللبنانيين المقيمين اختاروا السياحة في الخارج.

في هذا الوقت كان ميزان المدفوعات يكمل مسيرة التدهور، وسجل سنة 2019 – 4,63 مليار دولار، في سنة 2019 كان عام تاريخي من حيث خفض الوكالات الدولية والتصنيف الائتماني للبنان، ومع خفض التصنيف ارتفعت أكثر معدلات الفوائد، زادت الانعكاسات السلبية على نمو الاقتصاد وكلفة تسديد الدين الى الخارج.

خفض التصنيف كان علامة سوداء في سجل لبنان المالي، وزاد الطين بلة العقوبات الاميركية على جمّال ترست بنك، الاستثمارات الاجنبية اصبحت معدومة والعائدات السياحية تراجعت اكثر، وانعدام الثقة ادى بحسب خبراء الى خروج حوالي 27 مليار دولار من المصارف سنة 2019، وجزء من هذه الاموال يعود الى كبار المتمولين والسياسيين، وفوق كل هذا تراكمت الازمات السياسية وغير السياسية، من احداث قبرشمون الى ثورة 17 تشرين، وصولا الى استقالة حكومة سعد الحريري، والانتفاضة استمرت على رغم الاستقالة.

تعمقت الازمة السياسية والمالية، شح الدولار، والمصارف فرضت قيوداً على السحوبات بالدولار، ارتفعت صرخات المواطنين والتجار والمستوردين، زاد الطلب على العملة الصعبة وبدأت الليرة رحلتها نزولا والدولار يحلق صعوداً.

تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب لم يستطع لجم تدهور سعر صرف الليرة، الازمة المالية عميقة، الخلل في ميزان المدفوعات جزء اساسي من هذه الازمة المالية، ومعالجة الخلل تبدأ من هنا: عمل مشترك ومتكامل بين الدولة والحكومة والشعب والمنتج والمستهلك والقطاع الخاص والقطاع العام لخلق نمط جديد من الحياة والانتاج والاستهلاك يحقق بداية التوازن في ميزان المدفوعات، يعني ان تصبح كفة المداخيل توازي كفة المصاريف في المرحلة الاولى قبل ان نصل الى المرحلة الثانية التي ننتقل خلالها لمرحلة ترجيح كفة المداخيل على المصاريف ولتحقيق هذا الهدف.

لبنان اليوم امام خيارين: اما ان يتابع بنهج الصرف العشوائي والاستهلاك والهدر والاستيراد غير الضروري والصرف في الخارج والاستمرار بالنزيف حتى النفس الاخير واخر دولار، واما يستعيد انفاسه من خلال اعتماد نمط جديد ومدروس لاستقطاب العملة الاجنبية لتحقيق التالي: وقف الهدر والفساد، استعادة الثقة بالدولة، تثبيت الاستقرار الامني والسياسي، تعزيز الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والخدمات، حماية اموال المساعدات والتحويلات، الاستثمار بالادمغة وبقدرات الشباب اللبناني على الابتكار.

” من بعد ما فهمنا المشكلة وعرفنا الحل، اكبر غلط نكمّل بالغلط”.