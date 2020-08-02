لبنان | الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر الاسبوع المقبل

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“ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 3/8/2020 ولغاية 14/8/2020 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية من كل يوم، في منطقة رأس مسقا- الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية.
وفي بيان ثان، أعلنت أن وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 3-4-5/8/2020 ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة – اللقلوق تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.
وفي بيان مماثل، أعلنت أن وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 4،3 و5/ 8/ 2020 ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة في منطقة العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.
كذلك ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 22/ 7/ 2020 ولغاية 30 /9/ 2020 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق بشري، جرد الضنية والقرنة السوداء – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.
وفي بيان أخير، أعلنت أن وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 13 / 7 /2020 ولغاية 14 / 8 /2020 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية، في حقل رماية مزرعة حنوش (حامات)، وفي مناطق: سقي أبو علي، رأس مسقا والكورة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.