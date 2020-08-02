لبنان | اقليم زحلة الكتائبي: ما المقصود من اطلاق النار خلال مراسم التشييع؟

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وتوقف في بيان “امام ما حصل اليوم عند مستديرة مدخل زحلة من اطلاق نار من بعض المسلحين”. وتساءل “أين هي الاجهزة الامنية من هذه الحوادث المتكررة؟ والى متى السماح بالتمادي بمثل هذه الافعال الاستفزازية التي قد تؤدي الى افتعال مشاكل وحتى حصد الارواح البريئة نتيجة الرصاص الطائش”.
وطالب “الجهات المعنية والمكلفة حماية المواطنين بالتحرك لوضع حد لهذه التصرفات وضمان عدم تكرارها في المستقبل”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.