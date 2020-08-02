لبنان | عبدالصمد تحسم الجدل بشأن الإصابات بكورونا في تلفزيون لبنان

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وكشفت أن “إحدى الموظفات في المديرية الإدارية في تلفزيون لبنان، تعرضت للاصابة بكورونا، وهي لم تختلط بأحد من زملائها، وهي حاليا في الحجر الصحي، مع اتخاذها كامل إجراءات الوقاية والتباعد”.
وأكدت أن “الوضع في التلفزيون طبيعي، والجميع يتبعون إجراءات التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، عند الدخول والخروج، وقبل البرامج”.
ودعت إلى “عدم تضليل الجمهور، وعدم نشر الأخبار من دون التحقق من صحتها، والتأكد من صحة أي خبر قبل نشره، تجنبا لأي تضليل، أو خلق أي نوع من التنمر للاشخاص المصابين، وهو أمر يؤدي بالضرر للشخص المصاب ولمحيطه، وكل المجتمع والتلفزيون”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.