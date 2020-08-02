لبنان | 7 إصابات مثبتة اليوم في صور

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء، أنه “تم اليوم تسجيل 7 إصابات مثبتة ومؤكدة مخبريا ب covid-19 وهي 5 حالات لمقيمين مخالطين بينهم مقيم من التابعية الفلسطينية وحالتان اثنتان وافدتان من إحدى الدول الإفريقية، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 283 مصابا.

توزعوا على الشكل التالي:

148 حالة وافدة من إفريقيا (3 حالات وفاة)

4 حالات وافدة من أوروبا

حالة واحدة وافدة من سوريا

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حالة وافدة من العراق

128 حالة محلية (123 حالة من المخالطين) بينها 28 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و3 حالات من التابعية السورية وحالة من التابعية العراقية (5 حالات وفاة)

وقد تماثل 120 منهم الى الشفاء بشكل تام” .

وذكرت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبه فيها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ونصحت “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة”.