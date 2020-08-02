لبنان | لهذه الأسباب سيتقدم وزير الخارجية ناصيف حتّي باستقالته غداً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك افادت معلومات لـ”صوت كل لبنان” انّ وزير الخارجية ناصيف حتي سيتقدّم بإستقالته غدا من رئيس الحكومة حسان دياب وسيعلن بعد تقديم الاستقالة الاسباب التي دفعته للقيام بالأمر. واشارت المصادر لـ”صوت كل لبنان” انّ حتّي سيتقدم بإستقالته بسبب عدم تقدم الحكومة في عملها، وانسداد الابواب امامها في الخارج بشكل كامل. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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