لبنان | انتخابات الرئاسة الأميركية في الثالث من تشرين الثاني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز الأحد أن الولايات المتحدة ستجري الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب كان يبدي مخاوفه بشأن التصويت الإلكتروني عندما طرح فكرة تأجيل التصويت. وقال ميدوز لشبكة تلفزيون (سي.بي.إس) “سوف نُجري الانتخابات في الثالث من تشرين الثاني وسيفوز الرئيس”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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