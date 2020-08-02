لبنان | بلدية عاصون الضنية: إعلان حال الطوارئ بعد تسجيل إصابة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قامت ورش بلدية عاصون ـ الضنية بحملة رش وتعقيم حي بيت جيدة في البلدة، بعد تسجيل إصابة فيه بفيروس كورونا كوفيد 19 أمس. وتوجهت البلدية في بيان إلى أهالي الحي والبلدة قالت فيه: “حرصا على سلامتكم نعلمكم أنه تم إعلان حال الطوارئ في البلدة، ومنع التجمعات على أنواعها، والإلتزام بمبدأ التباعد الإجتماعي في المسجد والمصلى والإلتزام بمسافة مترين بين كل شخص وآخر، ووقف الزيارات العائلية كافة، وإيقاف جميع المناسبات الدينية ومجالس العزاء والأعراس، وستقوم البلدية بمراقبة وتنفيذ هذه القرارات حفاظا على سلامتكم”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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