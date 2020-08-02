لبنان | مشهد ميليشياوي خلال تشييع مسؤول “حزب الله”… مدافع دوشكا وأسلحة رشاشة وإطلاق نار

بمدافع الدوشكا والاسلحة الرشاشة المنصوبة على سيارات مرّ المشيعون في البلدات البقاعية، بدأوا باطلاق النار بكثافة في الهواء على وقع الندبات الحسينية، ما اثار هلع الصغار والعجائز، واستفز الشباب.

من الأوتوستراد عند مستديرة زحلة، إلى منطقة جلالا ووصولاً إلى مسقط رأس زعيتر في الكنيسة حيث ووري الثرى، تم اطلاق النار.

Advertisements

منسقية زحلة في حزب “القوات اللبنانية”، استنكرت في بيان “بأشد عبارات الإستنكار، ما جرى اليوم عند مدخل المدينة من إطلاق نار عشوائي من قبل عناصر ميليشياوية تابعة لحزب مسلح، وقطع للطريق وترهيب للأهالي”، وسألت: “أين القوى الأمنية والعسكرية من هذه المظاهر ومن هذه الممارسات المرفوضة بكل المعايير التي تعيدنا بالذاكرة الى صفحة اعتقدنا أنها طويت إلى غير رجعة؟

أضافت: “صحيح أن زحلة هي دار السلام والكرم والضيافة وأبوابها مفتوحة أمام جميع أبناء الوطن، إلا أن ما جرى شكل نكسة قاسية لهذا النموذج الذي تتمسك به زحلة وتمثله وتسعى إلى تعميمه وترسيخه”.

وختمت: “تؤكد منسقية زحلة في القوات، أننا كنا وما زلنا نثق وندعم قيام الدولة، وندعو الى حصر السلاح المتفلت بيد القوى الأمنية الشرعية، لذلك جئنا نضع ما حصل في عروس البقاع بعهدة القوى الأمنية والجيش اللبناني، وأنه لا داعي لتذكير من خانتهم ذاكرتهم، بأن تاريخ زحلة وأبناءها المشهود لهم لن يسمحوا بتكرار مثل هكذا أفعال”.

كذلك عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من عراضة “حزب الله” العسكرية، منهم من كتب ” ان ما حصل اليوم في سعدنايل من استفزاز غير مقبول ولولا ادراكنا لحاجة حزب إيران ، حزب السلاح الى جرنا لحرب داخلية قبل ٧ آب وقرار المحكمة الدولية لكانت أخبار فاجعة ملأت الصفحات والنشرات الإخبارية”.

-أولا ان كانت الدولة سوف تبقى غائبة امام هذه التصرفات الميليشياوية سوف لن نسمح بعد اليوم لأي جهاز امني كان او عسكري بدخول مناطقنا ..اما ان يكون الجميع تحت سقف القانون والنظام او سوف نقرر نظامنا لوحدنا..تخنتوها.

– ثانيا ادعو جميع رفاقي الثوار عدم تلبية استدعاءات للتحقيق عند كافة الأجهزة الأمنية قبل القاء القبض على جميع الظاهرين في هذه الصور وغيرها.