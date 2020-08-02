لبنان | بلدية قرطبا: نتائجنا سلبية وننتظر تحقيق وزارة الصحة بخصوص التضارب

هنأ رئيس بلدية قرطبا في قضاء جبيل فادي مرتينوس، في بيان، أهالي البلدة بعد صدور نتائج فحوصات كورونا الأخيرة، عن وزارة الصحة العامة، مساء أمس، التي أتت بكاملها سلبية، معلنا أن “البلدة خالية من الفيروس، وليست موبوءة، وكانت وستظل نجمة بلاد جبيل”.

ولفت في البيان: “لقد بذلنا كل طاقاتنا، وأجرينا الاتصالات اللازمة مع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، من أجل إتمام صدور النتائج، رغم عطلة عيد الأضحى المبارك وعيد الجيش، لطمأنة أهلنا القلقين”.

وعاهد الأهالي “كنا وما زلنا وسنظل معكم، وإلى جانبكم في جميع الظروف، ولا يسع بلدية قرطبا، رئيسا وأعضاء، إلا تأكيد المؤكد، بأنها حريصة كل الحرص على صحة أهاليها في البلدة والجوار وجميع بلدات قضاء جبيل، وبأنها ضنينة كليا بكل ما يتناول سلامتكم وخيركم، وستبقى دوما إلى جانبكم وفي خدمتكم، وسيكون لنا إطلالة إعلامية قريبا، لنوضح فيها التفاصيل والملابسات كافة”.

وأعلن أن البلدية ب”انتظار نتائج تحقيق وزارة الصحة العامة، بخصوص التضارب الذي حصل حول النتائج، من إيجابي إلى سلبي، ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني، ومحاسبة من يثبت خطأه أو تقصيره أو إهماله في هذا الشأن”.

وطالب الأهالي ب”المثابرة والالتزام بإجراءات الوقاية وتوجيهات وزارة الصحة العامة، في ما يتعلق بمكافحة وباء كورونا، لتفادي العدوى والحد من انتشارها”.