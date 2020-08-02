كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرّدت مستشارة رئيس الحكومة حسان دياب للشؤون الطبية بترا خوري عبر تويتر قائلة: “صورة بألف كلمة… تظهر هذه الصور الجدول الزمني والسرعة الحالية في الوصول الى 1000 حالة مصابة بفيروس كورونا في 7 ايام فقط، بعد ان كان 90 يومًا في 21 شباط والوقت الحالي المستغرق لمضاعفة عدد الحالات هو كل 20 يوما وهذه النسبة هي 2.1 أسرع من المعدل العالمي الذي يبلغ 41 يومًا! يجب علينا تسطيح المنحنى.” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بترا خوري: الوقت المستغرق في لبنان لمضاعفة عدد حالات كورونا أسرع من المعدل العالمي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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