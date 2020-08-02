لبنان | اعتصام في الدوير احتجاجاً على إنقطاع المياه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفذ أهالي بلدة الدوير، اعتصاما أمام بئر المياه عند المدخل الشرقي للبلدة احتجاجا على انقطاع مياه الشفة عن العديد من الاحياء، الامر الذي يزيد من معاناة الاهالي وخصوصا حاجتهم في هذا الفصل للمياه. ورفعت لافتات ناشدت الجهات المعنية وخصوصا مصلحة مياه لبنان الجنوبي بإيجاد حل لأزمة انقطاع المياه عن المنازل، وأشارت الى أنه في البلدة مصادر عدة للمياه من آبار خارجية في تفاحتا وفخر الدين وداخلية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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