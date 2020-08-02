لبنان | الأمن العام: توقيف 16 شخصاً وختم 13 محطة بالشمع الأحمر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي: “في إطار متابعة موضوع عدم احتكار مادة المازوت والتقيد بالسعر الرسمي، قامت المديرية العامة للأمن العام بالتنسيق مع القضاء المختص بتاريخ 1/8/2020، بتسيير دوريات على الأراضي اللبنانية كافة إلى محطات الوقود والمخازن والأماكن المحتملة لتخزين مادة المازوت، بهدف منع احتكارها أو بيعها في السوق السوداء أو بيعها بأسعار مغايرة للتسعيرة الرسمية.

تم بنتيجة المداهمات توقيف 16 شخصا، وختم 13 محطة بالشمع الأحمر وبعض المصادرات. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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