لبنان | خلية الضنية: ثلاث إصابات جديدة بكورونا

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أعلنت خلية الأزمة في اتحاد بلديات الضنية، في بيان اليوم:
“تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كوفيد 19، إصابتان في بلدة السفيرة هما ي. ه. وأ. ل. وثالثة في بلدة طاران هو م. ط.، ويعمل الثلاثة في شركة سوكلين في بيروت، وهم زملاء المصاب م. ن. من بلدة السفيرة الذي أعلنت إصابته بالفيروس أول من أمس. وبذلك يرتفع عدد الإصابات في الضنية خلال 48 ساعة إلى خمس إصابات”.
وأوضح رئيس اللجنة الصحية في الخلية محمد سلمى أن “اتصالات تجرى على أكثر من مستوى من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، بعد تسجيل هذا الرقم الكبير من الإصابات في الضنية، وخشية تفشيه على نطاق أوسع وخروجه على السيطرة”.
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