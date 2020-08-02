لبنان | توقيف أصحاب محطات وقود في عكار لمخالفتهم تسعيرة الدولة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أوقفت دوريات من الأمن العام عددا من أصحاب محطات الوقود في محافظة عكار، بسبب بيع المازوت بسعر مخالف لتسعيرة الدولة. وجرى ملاحقة وتوقيف عدد من بائعي غالونات المازوت على الطرقات بشكل غير قانوني ومخالف للاصول، بحسب الوكالة للإعلام. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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